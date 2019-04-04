Читатель спрашивает: Дозволено ли во время намазов после суры «Фатиха» прочитать иную суру вместо суры «Ихлас»?

Одним из обязательных условий кираата намазов является прочтение после суры «Фатиха» в 1-м и 2-м рукатах какой-либо суры целиком. Можно прочитать как суру «Ихлас», так и другую суру. Согласно мнению муджтехидов, желательно в первом рукате после «Фатихи» прочитать суру «Гадр», а во втором – «Ихлас». Причиной традиционного предпочтения суры «Ихлас» является рекомендация хотя бы один раз прочитать эту суру во время суточных обязательных намазов. Таким образом, в первом и втором рукатах выполняемых в течение суток намазов пяти намазов, следует хотя бы один раз после «Фатихи» прочитать суру «Ихлас».