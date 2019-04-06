Деяния месяца Шабан

Деяния, которые следует совершить в этот благословенный месяц, можно разделить на две части. Первая часть относится ко всем дням этого месяца, вторая часть – присуща только некоторым дням или ночам.

Деяния, которые следует совершать в месяц Шабан:

1. Каждый день семьдесят раз говорить нижеуказанный зикр (поминание): «Астагфируллаха ва ас’алюх’ут – тавба» (Прошу у Аллаха прощения и хочу, чтобы он принял мой зарок (товба).

2. По другому преданию, в день семьдесят раз рекомендуется говорить нижеследующий зикр для прощения у Аллаха: «Астагфируллахяллязи ла илаха илла хувар –рахманур –рахим, аль-хаййуль – гаййум ва атубу иляйх» (Прошу у Аллаха прощения. Нет божества, кроме него. Он всепрощающий и милосердный. Он живой и попечитель всего, и я прошу у Него товбы).

В хадисах отмечается, что тот, кто в этом месяце по семьдесят раз в день будет просить прощения (истигфар), это будет приравниваться к тому, что в другие месяцы он попросил прощения семьдесят тысяч раз.

3. Давать садагу

Однажды один из приближенных имама Садига (а) спросил у него, какое деяние в месяц Шабан обладает большим савабом?

Имам (а) сказал: «Раздача садаги и прошение прощения. Также, как ваш верблюд растит детёныша, Аллах увеличит садагу месяца Шабан и в Судный день вернет тому, кто давал садагу, словно в виде разросшейся горы Ухуд».

4. Читать молитву, присущую месяцу Шабан (Мунаджати Шабания).

5. Каждый четверг Шабана совершать намаз в два раката.

В каждом ракате прочитать один раз суру Аль- Фатиха и сто раз суру аль-Ихлас. После завершения намаза сто раз произнести салават Посланнику Аллаха (с) и Ахли-Бейту.

Человеку, совершившему эти деяния, Аллах восполнит потребности в мирской жизни, в том числе в религии. Орудж по четвергам месяца Шабан является также мустахабом. В одном хадисе говорится, что по четвергам месяца Шабан небеса наряжаются, и ангелы читают такую молитву: «О, Создатель, прости тех, кто держит в этот день орудж и прими их молитвы».

В одном из хадисов пророка говорится: «Аллах восполнит двадцать нужд в мирской жизни и двадцать нужд в Судный день того, кто держит орудж по понедельникам и четвергам месяца Шабан».

6. В этот месяц надо говорить много салаватов во имя Мухаммада (с) и Ахли-Бейта (а).

Деяния, присущие некоторым дням месяца Шабан:

1. Деяния первого дня месяца Шабан

Постящийся в этот день одаривается большим савабом.

Имам Садиг (а) говорил: «Постящийся в первый день месяца Шабан обязательно попадет в рай». Сейид ибн Тавус в книге «Игбал» повествовал, что Посланник Аллаха (с) сказал: «Аллах защитит от зла небесных и земных созданий, дьявола и всяких мучителей и простит многие грехи тем, кто будет соблюдать пост в первые три дня месяца Шабан и по ночам совершать намаз в два раката (в каждом намазе после суры аль-Фатиха11 раз читается сура аль-Ихлас)».

2. 15-й день Шабан, или «Нимеи Шабан»

Имам Джафар Садиг (а) говорил, что когда у имама Багира (а) спросили про савабы Нимеи-Шабана, имам Багир (а) сказал: «Эта ночь после ночей Гадра самая превосходная. В эту ночь Аллах одаривает своих рабов благостью и прощает их грехи». Приложите усилия для приближения к Аллаху в эту ночь. В эту ночь молитвы всех созданий, простирающих руки к Аллаху, будут услышаны, никто не уйдет с пустыми руками.

Этой ночи присущи свои деяния:

а. Гусль

б. Совершать до утра богослужение, держать орудж, читать молитвы. По одной легенде, души тех, кто держит ахью в эту ночь, не умрут в день, когда настанет время умирать душам других.

в. Посещение могилы имама Хусейна (а). Исполнение этих деяний приведет к прощению грехов. Как говорили целомудренные люди, независимо от того, где находится человек, если в эту ночь он посетит имама Хусейна (а), ему припишут савабы Хаджа и Умры.

3. Последние три дня Шабана

Для последних трех дней Шабана существует много зикров (поминаний) и в эти три дня рекомендуется держать орудж.

Шейх Садуг (р) повествовал от имама Садига (а): «Каждому момину, который держал орудж последние три дня месяца Шабан и вступает в месяц Рамазан, Аллах припишет саваб двухмесячного последовательного оруджа».