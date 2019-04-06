В США 20 штатов подали в суд на Трампа

Власти 20 штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи с ее планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

Иск подан в федеральный окружной суд Северного округа штата Калифорния. Как подчеркивает Джеймс, власти штатов пытаются "заблокировать незаконную попытку администрации Трампа направить $1,6 млрд из федеральных средств на строительство стены на границе". Истцы подчеркивают, что эти деньги изначально предназначались Конгрессом на финансирование правоохранительных органов, пресечение незаконного оборота наркотиков, а также строительство военных объектов.

Власти данных 20 штатов также заостряют внимание на том, что строительство стены нанесет ущерб окружающей среде.

Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге представитель Белого дома, это позволит Трампу, в частности, аккумулировать в целом около 8 млрд долларов. В эту сумму входят и $1,6 млрд, о которых говорится в иске.

Администрация намерена израсходовать все указанные средства на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. Правительство США полагает, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет с демократами в Конгрессе США 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.