Читатель спрашивает: Можно ли поститься в дни рождений и смерти святых Ислама?

Согласно шариату, соблюдение поста является желательным деянием в любой день, за исключением праздников Курбан и Фитр. По шиитскому мазхабу, соблюдение поста в день Ашуры является макрухом (нежелательным деянием). Соблюдение поста в дни рождений святых Ислама с намерением благодарения Аллаху за ниспослание человечеству таких личностей, приветствуется. А при соблюдении поста в день мученической смерти, это следует делать с намерением скорби и печали. В эти дни савабом является изучение истории жизни святых, чтение их хадисов, присутствие в мечетях на проповедях, посвященных этому событию.