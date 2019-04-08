СМИ: число жертв наводнения в Иране достигло 70

До 70 увеличилось число жертв наводнений, которые начались во многих провинциях Ирана после мощных проливных дождей, прошедших в конце прошлого месяца.

Об этом в воскресенье сообщил телеканал CNN, передает Islam.az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, "погибшие в результате наводнений зафиксированы в 13 иранских провинциях". Наибольшее число жертв, отметил глава судебно-медицинского бюро страны Ахмад Соджайи, приходится на провинцию Фарс, в ней погибли более 20 иранцев. Он добавил, что по всей стране при наводнениях пострадали почти 500 человек. Глава судебно-медицинского бюро Ирана указал, что только в провинциях Голестан и Мазандеран более 56 тыс. жителей нанесен серьезный материальный ущерб.

Проливные дожди обрушились на Иран в последней декаде марта. По заявлению иранских официальных лиц, наводнения затронули около 400 населенных пунктов, расположенных в 15 провинциях на севере страны. Из-за разгула стихии более 2,3 тыс. дорог оказались заблокированными, не менее 84 мостов разрушены, 141 река вышла из своих берегов. Кроме того, с момента начала дождей было зарегистрировано более 400 оползней.