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Эрдоган не отдает победу оппозиции... и начинает аресты

В Турции начались аресты по обвинению в фальсификации выборов. Выступая перед журналистами, зампред правящей Партии справедливости и развития Али Ихсан Явуз заявил, что более 600 членов избирательных комиссий были привлечены со стороны, что является нарушением закона.

По его словам, на данный момент в связи с этим арестованы два человека, передает Islam.az со ссылкой на haqqin.az.

«Я приведу примеры только из двух районов. Закон гласит, что члены избирательных комиссий должны быть госслужащими, проживающими в Стамбуле. А людей набирали из других районов. Кроме того на некоторых участках работали военные, что недопустимо», - сказал он.

Али Ихсан Явуз также отметил, что в целом по Стамбулу недействительными выявлены 274 тысячи бюллетеней. А в муниципалитете Беюкшехер – 314 тысяч бюллетеней.  Турецкий чиновник задается вопросом, откуда появилась существенная разница в 40 тысяч бюллетеней.

По его словам, в ходе пересчета голосов удалось вернуть более 14 тысяч голосов, отданных за Биенали Йылдырыма. В правящей партии добавили, что будут и дальше отстаивать голоса своих избирателей.

«Почему они протестуют против пересчета голосов? Чего они боятся?», - задается вопросом Али Ихсан Явуз, добавив, что правящая партия будет добиваться пересчета голосов в 38 районах города.

Напомним, что впервые за четверть века Партия справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана уступила оппозиции два крупнейших города Турции - Анкару и Стамбул. Главой последнего, по предварительным итогам прошедших 31 марта выборов, стал кандидат от левоцентристов (Республиканская народная партия) Экрем Имамоглу. Правящая партия оспаривает его победу.


Опубликовано:8 Апрель, 2019  12:07, ]]>Печать]]>
 
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