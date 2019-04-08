ИГИЛ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, связанное с террористической группировкой ИГИЛ, распространило видео, на котором, предположительно, запечатлены тела погибших российских военнослужащих.

На ролик обратила внимание организация SITE Intelligence Group, отслеживающая публикации джихадистов в сети.

На одном из кадров заметно, что рука лежащего в кузове автомобиля человека, который, как утверждается, является россиянином, немного меняет положение, дергаясь в сторону головы, но по какой причине это происходит, был ли этот человек жив на тот момент, доподлинно неизвестно.

Боевики указали, что на видео помимо трупов российских военных запечатлен раненый сирийский военнослужащий. Из его разговора с террористами следует, что погибшие являются россиянами. Также уточняется, что события происходят в пустыне в сирийской провинции Хомс.