Европейский бизнес объявил бойкот султану Брунея из-за введения шариата

Европейские агенства недвижимости и транспортные компании, а также Deutsche Bank и издатель газеты Financial Times объявили бойкот султану Брунея в знак протеста против введения в этой стране смертной казни в виде забивания камнями за однополые связи и супружескую измену, сообщает Deutsche Welle.

Согласно информации, бойкот выражается в отказе пользоваться услугами девяти отелей класса люкс, принадлежащих компании Brunei Investment Agency, основателем которой является султан Брунея Хассанал Болкиах. Эти отели расположены в том числе в Лондоне, Париже, Риме, Милане, Лос-Анджелесе.

Кроме того, британская туристическая компания STA Travel, организующая путешествия для молодежи и студентов, решила прекратить продажу авиабилетов на рейсы брунейской национальной авиакомпании Royal Brunei. Помимо этого, в Лондоне в метро и автобусах отказались от рекламы поездок в Бруней.