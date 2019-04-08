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Оппозиция призвала Эрдогана опомниться

Лидеры оппозиции Турции призвали президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правящую партию признать результаты муниципальных выборов.

После заявления Эрдогана о том, что в результате голосования в Стамбуле были зафиксированы тотальные фальсификации с заявлением для прессы выступили лидер Республиканской партии Турции Камал Кылычдароглу и лидер партии İYİ Мерал Акшенер, передлает İslam.az со ссылкой на haqqin.az.

Камал Кылычдароглу заявил, что они вовсе не против пересчета голосов, но это должно быть сделано обоснованно и в рамках требований законодательства.

«Я обращаюсь к представителям ЦИК, они хотят пересчитать голоса в 38 районах. На каких основаниях? Протоколы по итогам голосования были подписаны представителями правящей партии. Зачем они ставили свою подпись, если заявляют, что результаты недействительны?», -  сказал Кылычдароглу.

В свою очередь, Мерал Акшенер заявила, что народ не простит такого неуважения к своему волеизъявлению.

«Сложилась очень опасная ситуация, они говорят, что выборы не важны, если они не побеждают в них. Не принимая результаты выборов в Стамбуле, они игнорируют волеизъявление народа. Но нужно помнить, что этот народ даже не послушался Кенана Эврена. Хочу обратиться к Эрдогану, это неправильный путь. Обновлять результаты голосования до тех пор, пока не победит правящая партия свойственно только Африке. Этот народ не простит неуважения к своему волеизъявлению», - сказала лидер партии.


Опубликовано:8 Апрель, 2019  14:11, ]]>Печать]]>
 
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