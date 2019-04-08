Мусульманам в Киргизии запретили сетевой маркетинг и пластические операции

Мусульманам в Киргизии запретили заниматься сетевым маркетингом и делать не связанные со здоровьем пластические операции, сообщил в понедельник "Интерфаксу" представитель совета улемов (высшего органа) Муфтията Киргизии.





Совет улемов является высшим органом Муфтията мусульман Киргизии, его решения оформляются в виде фетв, основанных на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики, передает Islam.az.

"Учитывая, что в сетевом маркетинге есть высокие риски ведения бизнеса и что он не совпадает с правилами ведения бизнеса по шариату, была принята фетва (решение - ИФ), где говорится, что сетевой маркетинг как бизнес - это харам", - заявил Шадыбаев.

Что касается пластических операций, то шариат позволяет проводить их для исправления врожденной инвалидности и последствий несчастных случаев. Однако, если хирургическое вмешательство производится только для красоты, это считается харамом, пояснил представитель Муфтията.

Кроме того, совет улемов рассмотрел обращения по поводу вакцинации, отметив, что проблема необходимости прививок широко обсуждается мусульманами. Было решено, что эти вопросы остаются на усмотрении каждого человека.