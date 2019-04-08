Читатель спрашивает: Если до варки кровь мяса окрасит воду в розовый цвет, то считается ли вода скверной и следует ли очистить мясо?

Согласно шариату, кровь животных считается скверной, если она выходит под давлением, в том числе баранов и коров. И куда бы эта кровь ни попала, это место следует промыть и очистить. Но в некоторых случаях скверна крови не учитывается. Один из таких случаев, если горло животного перерезано по шариату и кровь из тела вытекла нормальным способом, то оставшаяся в теле кровь считается чистой. Также, кровь, которая выделяется при резке и промывании, считается чистой, и нет необходимости в очищении мяса. Таким же образом и розовая жидкость, выделяемая при готовке шашлыка, не считается скверной.