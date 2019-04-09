ЦИК отклонил требование Эрдогана

Центральная избирательная комиссия Турции (ЦИК) приняла окончательное решение о результатах муниципальных выборов в Стамбуле.

Как сообщает портал Ntv.com.tr, ЦИК отклонил жалобу правящей Партии справедливости и развития (ПСР) о пересчете всех голосов.

Представитель ПСР Реджеп Озал заявил, что, согласно решению, голоса будут пересчитаны не во всех, а только в 21 из 32 районов Стамбула.

По его словам, в настоящее время разница составляет 14 604 голоса.

Напомним, что на муниципальных выборах в Турции 31 марта кандидат в мэры Стамбула от ПСР Бинали Йылдырым набрал 4 млн 130 тыс. 49 голосов (48,48%), а его оппонент от Республиканской народной партии Экрем Имамоглу - 4 млн 157 тыс. 237 голосов (48,80%).

ПСР подала жалобу, требуя пересчета голосов. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что результаты выборов в Стамбуле были сфальсифицированы.