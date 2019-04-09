Дочь Назарбаева не будет баллотироваться в президенты

Спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на пост главы государства.

Об этом сообщил сайт tengrinews со ссылкой на помощницу политика Сауле Мустафаеву.

Д.Назарбаева - старшая дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Депутатом сената она стала в сентябре 2016 года, пост спикера заняла 20 марта 2019 года.

Напомним, что Н.Назарбаев, возглавлявший Казахстан почти 30 лет, сложил полномочия президента страны 20 марта. Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем сената. Досрочные выборы президента республики пройдут 9 июня.