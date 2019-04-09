Турецкие военные уничтожили одного из главарей ПКК

В ходе военной операции Pençe, проводимой ВВС Турции на севере Ирака против террористов ПКК, ликвидирован один из главарей боевиков Мехмет Сойсюрен, сообщает Anadolu со ссылкой на Минобороны страны.

Согласно информации, авиаудар был нанесен по объектам террористов после трехдневного наблюдения.

Мехмет Сойсюрен входил в «красный список» разыскиваемых преступников МВД Турции. Террорист в РКК был «ответственным за спецназ».

Операция ВВС Турции Pençe на севере Ирака продолжается с 30 марта в соответствии с намеченным планом.