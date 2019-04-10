При взрыве на Синае погибли семь человек

Семь человек погибли и еще 26 получили ранения в результате взрыва террориста-смертника на народном рынке в городе Шейх Зовейд на севере Синайского полуострова.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном заявлении МВД страны.

"Во время осуществления силами безопасности патрулирования района рынка, смертник в возрасте примерно 15 лет подорвал себя поблизости от сил полиции... В результате погибли двое офицеров и двое сотрудников полиции, а также трое гражданских лиц ..., еще 26 гражданских пострадали", - говорится в документе.