Армия Хафтара установила контроль над большой частью района вокруг Триполи

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара установила контроль над большой частью района Айн Зара в окрестностях ливийской столицы Триполи, к юго-востоку от города, как передает Islam.az сообщил РИА Новости военный источник в девятой бригаде ЛНА в Триполи.

"Силы ливийской национальной армии при генеральном командовании вооруженными силами под руководством Халифы Хафтара установили контроль над большими частями района Айн Зара в Триполи", - сообщил источник.

Он добавил, что этот район имеет стратегическую важность ввиду своей близости к въездам в ливийскую столицу.

Источник также добавил, что столкновения в районе Каср бен Гашир к юго-западу от Триполи продолжаются.

В минувший четверг маршал Халифа Хафтар приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Подразделения армии Хафтара установили контроль над городами Гарьян и Сурман к югу от ливийской столицы. Также оперативный штаб правительства национального согласия (ПНА) Файеза Сарраджа сообщил, что военные самолеты Ливийской национальной армии (ЛНА) Хафтара нанесли удар по единственному действующему аэропорту ливийской столицы Триполи Митига, вследствие чего в нем были отменены все рейсы. Лояльные правительству национального согласия Ливии вооруженные силы объявили 7 апреля о начале военной операции "Вулкан гнева" против ЛНА.