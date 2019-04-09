Читатель спрашивает: Можно ли хоронить мусульманина на христианском кладбище?

Ислам требует уважительного отношения к мусульманину, как при жизни, так и после кончины. Мусульманина следует похоронить на мусульманском кладбище, чтобы близкие и вообще посещающие это место смогли молиться по его душу. Похоронить мусульманина на немусульманском кладбище – это значит лишить его такой благости. Поэтому намеренное захоронение мусульманина на немусульманском кладбище запрещено. Но если часть кладбища отведено мусульманинам, а часть – немусульманам, то захоронение мусульманина на части, отведенном для мусульман, дозволено. Если мусульманин скончается в немусульманской стране, то тело, по мере возможностей, следует предать земле на мусульманском кладбище, даже если для этого придется перевезти усопшего в другой город или даже страну.