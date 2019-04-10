Турция пригрозила США: Мы купим еще один комплекс С-400

Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам ЗРК С-400, если США в конечном итоге откажут республике в поставках комплексов Patriot, заявил в интервью телеканалу NTV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО", - сказал глава турецкого МИД.

При этом Чавушоглу назвал абсурдными попытки некоторых стран ставить под сомнение членство Турции в НАТО из-за сделки по С-400.

Чавушоглу также заявил, что если США откажутся поставить Турции новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35, Анкара может обратиться к любой другой стране: "Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще. И так будет до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты".

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео предупредил власти Турции о том, что после развертывания российских С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения F-35.