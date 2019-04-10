США готовятся к космической войне с Россией и Китаем

Российские и китайские космические вооружения угрожают безопасности США.

Как передает The Washington Examiner, об этом заявил исполняющий обязанности главы американского минобороны Патрик Шэнахан на Космическом симпозиуме в Колорадо-Спринг.

По его словам, исход следующего крупного мирового конфликта будет зависеть от эффективности вооружений в космосе.

С этой целью страны разрабатывают различные типы вооружений для применения в космосе. В частности, Китай и Россия создают лазерные и ракетные вооружения, а также средства, способные заглушать сигналы, нарушать работу навигационных систем и осуществлять кибератаки против космических спутников.

П.Шэнахан добавил, что Пекин и Москва активно выступают за заключение в ООН международных соглашений, положения которых они не будут соблюдать.

Вашингтон не намерен просто наблюдать, а будет действовать, заверил представитель минобороны. По его словам, США начнут наращивать военную мощь в космосе.