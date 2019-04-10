Названы страны-лидеры по числу смертных казней

Число смертных казней в мире в 2018 году уменьшилось почти на треть.

Об этом стало известно из отчета Amnesty International, который опубликован на сайте правозащитной организации.

В 2018 году были казнены как минимум 690 человек. Это самый низкий показатель за последние 10 лет, отмечается в докладе.

Лидерами по числу смертных казней стали Китай, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам и Ирак. Отмечается, что тысячи казней в Китае классифицируются как государственная тайна.

В то же время в Иране, Ираке, Пакистане и Сомали смертные приговоры стали приводиться в исполнение реже. Так, в Иране их количество сократилось почти на 50%. Рост числа смертных казней зафиксирован в Беларуси, Японии, Сингапуре, Южном Судане и США.

Как сообщается в докладе, из 193 стран, входящих в ООН, в 106 смертная казнь отменена полностью, а в 36 практически не применяется.