Читатель спрашивает: Существовали ли на Ближнем Востоке до государства Сефевидов иные шиитские государства?

До государства Сефевидов на Ближнем Востоке существовало несколько шиитских государств. В исторических источниках упоминаются названия более 20-ти династий, правивших с первых веков Ислама до 15-го века: Идриситы и Фатимиты в Северной Африке, Хамадани в Северном Ираке и Шаме, Баридиты на юго-востоке Ирака, Бувейхиты на землях южного Ирака и Ирана, Какуйиты в Центральном Иране, Али-Хиснавейх в Курдистане, зейдиты Табаристана и Йемена, Сарбедары в Хорасане, Марашиты в Мазандаране, Кайаиты в Гилане, Мушашаиты в Хузестане, Каракоюны в Азербайджане и окрестных районах. Кроме того, такие правители, как Султан Мухаммад Олджайту из династии Эльханидов и Султан Увейс из династии Джалаиритов придерживались шиитского мазхаба. Но ни одно из этих государств не может быть сопоставимо по территории и длительности существования с государством Сефевидов.