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Новости » Новости по миру

Американцы начали расследование: «Радио Свобода» продалось властям

Государственное СМИ США «Радио Свобода» заявило, что его таджикская служба систематически сотрудничает с «репрессивным режимом Эмомали Рахмона» в этой стране. Также «Радио Свобода» заявило, что против «Радио Озоди» начато расследование.

«К сожалению, в руках своих нынешних редакторов таджикская служба больше не соответствует нашим ценностям. «Радио Озоди», когда-то самый авторитетный источник новостей и информации в стране, стало рупором глубоко коррумпированного авторитарного правительства президента Таджикистана Эмомали Рахмона», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте OpenDemocracy.

Утверждается, что «Радио Озоди» зависимо от правительства Таджикистана и «портит репутацию Соединенных Штатов своим провластным освещением».

В заявлении говорится, что руководство Радио «Свободная Европа»/«Радио Свобода» пообещало провести расследование в отношении таджикской службы.  В заявлении содержится призыв в адрес комитета по иностранным делам палаты представителей США и агентства США по глобальным СМИ провести независимое расследование «Радио Озоди».


Опубликовано:11 Апрель, 2019  12:42, ]]>Печать]]>
 
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