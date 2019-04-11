Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона.

Как сообщает Islam.az со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британской полиции.

Полицейские были приглашены в посольство Эквадора, где находился Ассанж, после того, как Эквадор принял решение отозвать его политическое убежище.

Ассанж с 2012 года находился на территории посольства Эквадора в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Так основатель WikiLeaks пытался избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании.