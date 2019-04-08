Лукашенко: В России обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки

Александр Лукашенко заявил, что в России "обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки".

Как передает Islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на его сайте.

Он напомнил о ситуации с аварийным состоянием нефтепроводов, которые идут через Белоруссию: около полутора лет назад они провели ремонт, не перекрывая поставки, чтобы Россия не понесла убытки.

Однако Москва не отвечает на доброе отношение Минска и закрывает свой рынок для белорусских продуктов, заявил Лукашенко. По его словам, эти меры похожи на санкции.

"То добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом", - заключил белорусский лидер.

Позднее он поручил за неделю разобраться с ограничениями на поставку белорусских продуктов в Россию.