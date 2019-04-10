ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Деяния месяца Шабан Деяния месяца Шабан
Дозволено ли во время намазов после суры «Фатиха» прочитать иную суру вместо суры «Ихлас»? Дозволено ли во время намазов после суры «Фатиха» прочитать иную суру вместо суры «Ихлас»?
Когда начинается месяц Шабан? Когда начинается месяц Шабан?
Начинается месяц Шабан Начинается месяц Шабан
Знаменательные события, произошедшие в месяце Шабан Знаменательные события, произошедшие в месяце Шабан

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Новости » Точка зрения

Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин рассказал о катастрофической ситуации, которая сложилась лагере беженцев аль-Холь на северо-востоке Сирии, находящейся под контролем коалиции во главе с США.

По его словам, здесь уже погибли, по меньшей мере, 235 детей.

«В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235», - цитирует, в частности, Купчишина РИА Новости.

Он также напомнил, что лагерь аль-Холь стал одним из крупнейших лагерей беженцев к востоку от Евфрата и по всей Сирии и призвал  международные организации предпринять меры для оказания помощи находящимся там людям.


Опубликовано:11 Апрель, 2019  19:11, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
10 Апрель, 2019
Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Зейнульабидина (а)
6 Апрель, 2019
Деяния месяца Шабан
6 Апрель, 2019
Начинается месяц Шабан
5 Апрель, 2019
Знаменательные события, произошедшие в месяце Шабан
5 Апрель, 2019
Когда начинается месяц Шабан?

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
11 Апрель, 2019
Египет отказался от участия в «арабском НАТО»
11 Апрель, 2019

Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев
11 Апрель, 2019

Лукашенко: В России обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки
11 Апрель, 2019
Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона
11 Апрель, 2019

Американцы начали расследование: «Радио Свобода» продалось властям
11 Апрель, 2019
Талибы в Афганистане сбили американский бомбардировщик
11 Апрель, 2019

Мубариз Гурбанлы: В Азербайджане свобода вероисповедания обеспечена на высоком уровне
11 Апрель, 2019

Существовали ли на Ближнем Востоке до государства Сефевидов иные шиитские государства? Ислам в вопросах
11 Апрель, 2019
США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля
11 Апрель, 2019
В Судане произошел военный переворот
10 Апрель, 2019
Сирийская армия начала масштабное наступление на террористов
10 Апрель, 2019

Названы страны-лидеры по числу смертных казней
10 Апрель, 2019
США готовятся к космической войне с Россией и Китаем
10 Апрель, 2019

Эту молитву имам Зейнульабидин (а) читал в трудные минуты...
10 Апрель, 2019

Турция пригрозила США: Мы купим еще один комплекс С-400
10 Апрель, 2019
Нетаньяху вырвал победу на выборах в Израиле
10 Апрель, 2019

Нынешней ночью отмечается мовлуд имама Зейнульабидина (а)
10 Апрель, 2019

Можно ли хоронить мусульманина на христианском кладбище? Ислам в вопросах
10 Апрель, 2019
Армия Хафтара установила контроль над большой частью района вокруг Триполи
10 Апрель, 2019

При взрыве на Синае погибли семь человек
9 Апрель, 2019
Турецкие военные уничтожили одного из главарей ПКК
9 Апрель, 2019
Дочь Назарбаева не будет баллотироваться в президенты
9 Апрель, 2019
ЦИК отклонил требование Эрдогана
9 Апрель, 2019
США запретили въезд 16 гражданам Саудовской Аравии из-за дела Хашогджи
9 Апрель, 2019

Нынешней ночью отмечается мовлуд знаменоносца Кербелы
9 Апрель, 2019

Число погибших в ходе столкновений в Триполи возросло до 51
9 Апрель, 2019
Иран внес ВС США в список террористических организаций
9 Апрель, 2019

Если до варки кровь мяса окрасит воду в розовый цвет, то считается ли вода скверной и следует ли очистить мясо? Ислам в вопросах
9 Апрель, 2019
США внесли КСИР в список террористических организаций
8 Апрель, 2019
Мусульманам в Киргизии запретили сетевой маркетинг и пластические операции
8 Апрель, 2019

Хуситы вывели из строя девять единиц военной техники саудовской коалиции Видео
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com