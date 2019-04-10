Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин рассказал о катастрофической ситуации, которая сложилась лагере беженцев аль-Холь на северо-востоке Сирии, находящейся под контролем коалиции во главе с США.

По его словам, здесь уже погибли, по меньшей мере, 235 детей.

«В лагере каждый день умирает от 10 до 20 человек. В том числе дети. Так, за последнюю неделю из-за нехватки лекарств, продуктов питания и нечеловеческих условий жизни в лагере погибло семеро детей. Общее число погибших детей в лагере аль-Холь увеличилось до 235», - цитирует, в частности, Купчишина РИА Новости.

Он также напомнил, что лагерь аль-Холь стал одним из крупнейших лагерей беженцев к востоку от Евфрата и по всей Сирии и призвал международные организации предпринять меры для оказания помощи находящимся там людям.