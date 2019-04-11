Египет отказался от участия в «арабском НАТО»

Египет отказался становиться членом новой коалиции, создаваемой США, которую в СМИ прозвали «арабским НАТО».

Как сообщает агентство Reuters, участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса – MESA – Египет отказался, опасаясь, что такой союз вызовет напряжённость в отношениях с другим важным игроком в регионе - Ираном.

Уведомление об отказе в альянсе египетские власти Вашингтону уже направили.

Напомним, о намерении создать на Ближнем Востоке альянс, который бы противостоял влиянию Ирана, президент США Дональд Трамп объявил несколько месяцев назад.

Войти в него, согласно американскому лидеру, могли бы войти Саудовская Аравия, ОАЭ, Пакистан, Египет, Иордания и Малайзия.