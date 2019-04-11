Читатель спрашивает: Как поступить, если при рытье могилы обнаружится человеческая кость?

Отметим, что до тех пор, пока останки покойника не перемешаются с землей и не исчезнут, в этой могиле нельзя кого-либо хоронить. То есть, если есть вероятность, что тело не разложилось (с учетом времени и местного климата), то могилу не следует вскрывать. Но если тело разложилось, то в этой могиле можно произвести другое захоронение. Иногда при рытье могилы находят человеческие кости, которые принадлежат покойнику, захороненному там ранее или же попавшие туда в результате смещения пластов. В таком случае эти кости следует перезахоронить в другом месте. Для этого их следуют завернуть в чистую материю и предать земле.