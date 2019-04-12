Армия Хафтара ударила по военной базе в Триполи

Авиация Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара нанесла удар по военной базе на северо-востоке ливийской столицы Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нателеканал Sky News Arabia.





Данных о погибших и пострадавших пока нет.

Хафтар начал наступление на Триполи 4 апреля. Через четыре дня силы под его руководством нанесли удар по действующему аэропорту в Триполи. Фельдмаршал намерен атаковать все аэропорты, откуда производятся вылеты сил, лояльных правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа.

За неделю с начала боевых действий в боях погибли более 50 человек, столько же получили ранения. Среди жертв есть местные жители.