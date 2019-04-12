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Далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам

Перерождение Далай-ламы состоится согласно законам Китая, заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Реинкарнация живых будд, включая Далай-ламу, должна соблюдать государственные законы и религиозные ритуалы», — заявил дипломат на брифинге для прессы. Он добавил, что Пекин не знает о состоянии здоровья Далай-ламы XIV.

10 апреля стало известно, что Далай-ламу госпитализировали с легочной инфекцией.

В марте Далай-лама рассказал, что, возможно, переродится в Индии, где он жил в изгнании на протяжении 60 лет.

Семь лет назад Далай-лама высказывал опасения, что XV духовный лидер Тибета будет назначен по указанию пекинских властей.

Летом 2007 года в КНР был принят закон, регулирующий религиозные нормы. По нему все «живые будды» или ламы должны получать одобрение китайского правительства.

Далай-лама XIV считается духовным лидером тибетского народа. В 1959 году он покинул Китай и с тех пор живет в Индии. В 1989 году он был удостоен Нобелевской премии мира. Власти Китая объявили его вне закона как руководителя тибетских сепаратистов.


Опубликовано:12 Апрель, 2019  12:01, ]]>Печать]]>
 
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