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Cовет улемов Таджикистана: "Уклонение от службы в армии - тяжкий грех"

Представители Совета Улемов отметили, что любовь к Родине является обязательным для каждого мусульманина  Совет улемов Исламского центра Таджикистана призывает граждан страны не уклоняться от воинской службы и исполнить свой священный долг – службу в армейских рядах, сообщает ТаджикТА.

Представители совета отметили, что любовь к Родине является обязательным для каждого мусульманина и является одним из показателей имана (веры).

"Сейчас в стране начался весенний призыв в ряды Вооруженных сил. Часть патриотической молодежи идет на службу с поднятой головой, чтобы исполнитель свой гражданский долг, но есть и молодые люди, которые уклоняются от исполнения священного долга, а некоторые родители способствуют им от уклонения от службы в рядах армии", -  говорится в заявлении Совета улемов.

В обращении также отмечается необходимость остерегаться совершения семи грехов – игнорирование Всевышнего и уклонения от службы в армии. "То есть, уклонение от исполнения  долга – защиты Родины является тяжким грехом, а те, кто способствуют его совершению, присоединяются к нему (греху)", – заявляет совет.

Совет улемов Таджикистана не определился с датой празднования праздника Рамазан. Ранее Совет улемов разъяснил жителям Таджикистана о том, как и где следует читать намаз.


Опубликовано:12 Апрель, 2019  14:12, ]]>Печать]]>
 
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