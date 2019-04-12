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Новости » Ислам в вопросах

Кем был Абдуллах ибн Саба?

Читатель спрашивает: Кем был Абдуллах ибн Саба?

Согласно некоторым предвзятым мнениям, будто шиитский мазхаб был основан Абдуллахом ибн Саба. Сведения о нем весьма противоречивы. В некоторых книгах отмечается, что убийство Османа и битва Джамал произошли по инициативе Абдуллаха. И даже увидев, что до сражения стороны готовы к примирению, опасался, что они совместными усилиями привлекут к ответственности убийц Османа (Абдуллах и сам поднимал народ против Османа). Поэтому, по поручению Абдуллаха, его сторонники проникли в ряды обеих сторон, и выстрелами стрел подогревали конфликт.

Будто в годы правления имама Али (а) Абдулла объявил Его светлость Аллахом, а себя – пророком. Так как не покаялся, по приказу имама Али (а) Абдуллаха и его сторонников сожгли в глубокой яме. На самом деле все эти россказни далеки от истины.

Видный египетский ученый Таха Хусейн в своей книге «Великая смута» указал, что на самом деле Абдуллах ибн Саба – это вымышленный образ. Это же подтвердил в своей книге «Легенда об Абдуллахе ибн Сабе» Алламе Сейид Муртаза Аскери. Ученый доказал, что никаких подтверждений о существовании как самого Абдуллаха ибн Сабы, так и будто бы созданного им движения сабаиййа, нет. Предания обо всем этом взяты из истории Табари. Он же передает это от имени Сейфа ибн Омара Тамими Куфи, умершего в 170-м году хиджры. Последний известен как лжец, который менял содержание хадисов по своему усмотрению. О том, что Абдуллах ибн Саба является выдуманным образом, существуют и иные доказательства.


Опубликовано:13 Апрель, 2019  11:54, ]]>Печать]]>
 
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