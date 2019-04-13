Британский комик умер после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

«Представьте, что у меня случится инсульт, а когда я очнусь, буду разговаривать на валлийском», - пошутил Когнито.

Через несколько минут артисту стало нехорошо, и он сел. Зрители приняли его поведение за часть представления.

Вскоре комику вызвали скорую, но приехавшая бригада лишь констатировала его смерть. Артист умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

Ян Когнито начал карьеру в середине 1980-х годов. В 1999 году он удостоился звания лучшего стендап-комика получил награду по версии Time Out.

"Вы действительно желали смерти, пока не встретились с ней. Теперь вы увидели ее воочию." (Али-Имран, 143)