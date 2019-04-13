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Новости » Точка зрения

Российские С-400 - «кошмар для НАТО»

Покупка Турцией четырех дивизионов российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» может стать существенной проблемой для НАТО.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Лента.ру", об этом пишет немецкое издание Stern.

Как отмечается в статье, ранее присутствие всего одной батареи российских С-400 в Сирии уже привело к тому, что Североатлантический альянс фактически потерял контроль над воздушным пространством страны, так как каждый боевой вылет становился непредсказуемым. Теперь же благодаря ЗРС Турция также получит большую независимость от НАТО и усилит свое влияние в регионе, уточняет издание.

По словам автора материала, точные характеристики С-400 Западу неизвестны, однако тот факт, что Турция предпочла его американскому комплексу противоракетной обороны (ПВО) Patriot, говорит о том, что Москве удалось убедить Анкару в эффективности своей ЗРС, в частности, в ее возможности обнаруживать и поражать «невидимые» военные самолеты США. Кроме того, отмечает Stern, С-400 считается одной из самых мощных систем ПВО в мире, но стоит почти в два раза дешевле Patriot.

«Для Кремля ЗРС — бестселлер, в то время как для НАТО — кошмар», — пишет издание.

Ранее в апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Москва может поставить Анкаре С-400 еще до июля 2019 года.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, но половину этой суммы покроет российский кредит. Сообщалось, что установка систем ПРО может начаться в октябре 2019 года.


Опубликовано:13 Апрель, 2019  16:08, ]]>Печать]]>
 
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