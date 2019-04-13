Крупнейшие еврейские организации просят Трампа остановить Нетаниягу

Девять еврейских организаций, в том числе влиятельные Реформистское и Консервативное движения, обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой сохранить возможность решения израильско-палестинского конфликта по формуле двух государств ввиду последних заявлений Нетаниягу об аннексии некоторых районов Иудеи и Самарии.

Как передает Islam.az, Еврейское Телеграфное агентство (JTA) указывает на «необычный, если не беспрецедентный характер» этого обращения, поскольку речь идет о ведущих еврейских организациях, которые просят президента сдержать израильского премьера.

«Мы полагаем, что аннексия приведет к еще большему конфликту между израильтянами и палестинцами, и серьезно подорвет, если не уничтожит успешную координацию между Израилем и ПА в области безопасности, — цитирует JTA письмо организаций к Трампу. — Это также оживит усилия движения BDS, которое стремится к изоляции и делегитимации Израиля».

«Это приведет к сильному расколу в США и поставит под угрозу непоколебимую поддержку Израиля и его безопасности», — предупреждают президента ведущие еврейские организации, среди которых названы Центральная Конференция американских раввинов, Союз Реформистского иудаизма, Объединенная синагога Консервативного иудаизма и Движение консервативного сионизма «Мерказ». Подписали письмо и Антидиффамационная Лига, группа либерального сионизма «Амейну», Национальный совет еврейских женщин и т. д.

Тревогу по поводу предвыборного заявления Нетаниягу об возможной аннексии территорий на Западном берегу высказали четверо ведущих произраильских деятеля Демократической партии. Конгрессмены Элиот Энгель, Нита Лоуи, Тед Дейч и Бред Шнайдер предостерегли Биньямина Нетаниягу от аннексии поселений, поскольку это уменьшит шансы на создание палестинского государства с непрерывной территорией.

Эти конгрессмены занимают самые произраильские позиции в Демократической партии и известны связями с произраильской лоббистской организацией AIPAC.

«Как люди, посвятившие всю жизнь поддержке Израиля, мы очень обеспокоены возможностью односторонних действий Израиля по аннексии территорий на Западном берегу», — сказано в заявлении, распространенном ими в пятницу.