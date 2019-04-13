Читатель спрашивает: Что означают буквы (а.ф), которые пишутся после имени 12-го Имама?

После произношения или же написания святых имен нам следует проявить свое уважение к ним. Например, после имени имамов произносят «алейхиссалам» или же пишут (ас) или (а), обозначающее это. После произношения или же написания имени Пророка (с) следует сказать салават самому Посланнику (с) и его семейству. При произношении же имени 12-го имама произносят «аджалаллаху фараджаху», что переводится как «да ускорит Аллах его приход». В письменном виде это кратко обозначается как «а.ф».