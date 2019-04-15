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В посольстве Эквадора Ассанж занимался шпионажем

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне, где он укрывался последние семь лет, как «центр для шпионажа».

Как сообщает BBC, об этом заявил президент Эквадора Ленин Морено в интервью изданию The Guardian.

Л.Морено добавил, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Д.Ассанжа политического убежища, и заявил, что получил письменное обязательство от Великобритании: Лондон пообещал уважать основные права Д.Ассанжа и не отправлять арестованного в место, где ему может грозить смертная казнь.

«Любая попытка дестабилизировать ситуацию неуместна для Эквадора, потому что мы являемся суверенным государством и уважаем политику каждой из стран... Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа», - сказал эквадорский президент.

Отметим, что Д.Ассанжа арестовали 11 апреля в Лондоне по запросу США. Британский суд рассмотрит просьбу США об экстрадиции. Власти Эквадора лишили основателя Wikileaks убежища в посольстве в Лондоне. Поводом для задержания стала неявка Д.Ассанжа на заседание суда в 2012 году.


Опубликовано:15 Апрель, 2019  11:56, ]]>Печать]]>
 
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