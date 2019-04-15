Похоронен погибший под лавиной азербайджанский военнослужащий

Сегодня в Газахском районе прошли похороны одного из погибших под снежной лавиной азербайджанских военнослужащих - Абдуллаева Хафиза Мадат оглу.
Как сообщает региональный корреспондент Oxu.Az, Х.Абдуллаев предан земле в родном селе Йухары Салахлы.
На похоронах участвовали представители районной общественности, сослуживцы и близкие Х.Абдуллаева.
Отметим, что в марте двое военнослужащих азербайджанской армии – прапорщик Абдуллаев Хафиз Мадат оглу и военнослужащий сверхсрочной службы, рядовой Мамедов Фаррух Фарман оглу, перемещаясь в направлении позиции, попали под снежную лавину.
В ходе поисковых работ было обнаружено тело Х.Абдуллаева.
Поиски второго военнослужащего продолжаются.