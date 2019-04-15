Аббас: "Мирный план США провалится"

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас предсказал, что ближневосточный мирный план США не будет реализован, в значительной степени из-за решительной оппозиции ПА к этому предложению. Аббас сделал прогноз во время инаугурации нового правительства ПА в выходные, назвав это "наибольшим стратегическим вызовом".

Хотя мирный план администрации Трампа еще не обнародован, в недавних сообщениях утверждается, что в его основу не входит идея о создании палестинского государства. Во время церемонии инаугурации в Рамалле Аббас заявил, что ПА сохранит непреклонное неприятие плана, и предсказал, что мирный план не будет реализован.

Далее Аббас осудил признание Америкой Иерусалима в качестве столицы Израиля. "Почему президент Трамп хочет говорить о каком-то решении вопроса после того, как он переместил посольство в Аль-Кудс [Иерусалим] и признал Аль-Кудс столицей Израиля? Я не верю, что есть какие-либо причины для переговоров с ним".