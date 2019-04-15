Удар Израиля по Сирии: погибли белорусы

Белорусские специалисты в области ракетной техники убиты в результате атаки ВВС Израиля на сирийский научный центр. Об этом сообщает израильский информационный ресурс Debka со ссылкой на источники в разведывательных сообществах ряда арабских стран. Среди погибших также специалисты в этой области, прибывшие в Сирию из Северной Кореи, утверждает портал.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли также граждане Ирана.

Научный центр, пишет Debka, занимался усовершенствованием ракет класса "земля-земля", которые после доработки должны были поставить их "Хизбалле".

Источники отмечают, что нанесенный ВВС Израиля удар кардинально отличался от предыдущих возможных атак. В отличие от прошлых атак, где целью были одиночные объекты, на этот раз удар был нанесен по всему Центру, и в частности, по местам производства твердого топлива для ракет, крыльев для снарядов.