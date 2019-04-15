Индия испытала собственную крылатую ракету

Индия провела успешные испытания разработанной в стране дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийской Организации оборонных исследований и разработок.

Ракета была запущена с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.

По словам источников, ракета находилась в воздухе 42 минуты и 23 секунды. Полет ракеты отслеживался с помощью наземных радаров, остальные параметры контролировались телеметрическими станциями, разработанными организацией.

До этого успешный пуск ракеты Nirbhay удалось произвести в ноябре 2017 года.