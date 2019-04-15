ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Если до варки кровь мяса окрасит воду в розовый цвет, то считается ли вода скверной и следует ли очистить мясо? Если до варки кровь мяса окрасит воду в розовый цвет, то считается ли вода скверной и следует ли очистить мясо?
Можно ли хоронить мусульманина на христианском кладбище? Можно ли хоронить мусульманина на христианском кладбище?
Существовали ли на Ближнем Востоке до государства Сефевидов иные шиитские государства? Существовали ли на Ближнем Востоке до государства Сефевидов иные шиитские государства?
Эту молитву имам Зейнульабидин (а) читал в трудные минуты... Эту молитву имам Зейнульабидин (а) читал в трудные минуты...
Крупнейшие еврейские организации просят Трампа остановить Нетаниягу Крупнейшие еврейские организации просят Трампа остановить Нетаниягу

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Апр.2019
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Новости » Новости по миру

Зеленский обвинил Порошенко в превращении в шоумена

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к своему оппоненту Петру Порошенко, в котором намекнул, что действующий президент превратился в шоумена вместо того, чтобы решать государственные вопросы. Видео опубликовано на личной странице Зеленского в Facebook.


Лидер президентской гонки отметил, что перед вторым туром выборов Порошенко запомнился двумя процедурами сдачи анализов на нарко- и алкозависимость и прошедшим 14 апреля агитационным митингом на стадионе «Олимпийский», который был анонсирован как дебаты.

Вместо этого Зеленский призывает Порошенко заняться поиском убийц украинской чиновницы Катерины Гандзюк, арестом участников коррупционного скандала в «Укроборонпроме» и освобождением украинских моряков, задержанных ФСБ России за незаконное пересечение границы. «Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально. Дебаты 19-го [апреля], дела — каждый день», — сказал Зеленский.

14 апреля действующий президент провел на «Олимпийском» агитационное мероприятие. Порошенко ожидал, что в этот день состоятся его дебаты с Зеленским, и осудил его за отсутствие, хотя шоумен изначально заявил, что приедет дебатировать на стадион только 19 апреля.


Опубликовано:15 Апрель, 2019  17:31, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
15 Апрель, 2019
Ученые впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
15 Апрель, 2019
Индия испытала собственную крылатую ракету
15 Апрель, 2019
Чавушоглу: «Среди террористов ПКК много армян»
15 Апрель, 2019
Удар Израиля по Сирии: погибли белорусы
15 Апрель, 2019
Аббас: "Мирный план США провалится"

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
15 Апрель, 2019

Ученые впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере
15 Апрель, 2019

Зеленский обвинил Порошенко в превращении в шоумена
15 Апрель, 2019
Индия испытала собственную крылатую ракету
15 Апрель, 2019

Чавушоглу: «Среди террористов ПКК много армян»
15 Апрель, 2019

Удар Израиля по Сирии: погибли белорусы
15 Апрель, 2019

Аббас: "Мирный план США провалится"
15 Апрель, 2019
Число погибших в ходе боев в Ливии выросло до 147 человек
15 Апрель, 2019
Похоронен погибший под лавиной азербайджанский военнослужащий
15 Апрель, 2019
В посольстве Эквадора Ассанж занимался шпионажем
15 Апрель, 2019

Что означают буквы (а.ф), которые пишутся после имени 12-го Имама? Ислам в вопросах
15 Апрель, 2019
В Алеппо убито 11 человек
15 Апрель, 2019
Не менее 25 боевиков ликвидированы в Афганистане
13 Апрель, 2019

Крупнейшие еврейские организации просят Трампа остановить Нетаниягу
13 Апрель, 2019

Российские С-400 - «кошмар для НАТО» Точка зрения
13 Апрель, 2019

Британский комик умер после шутки про инсульт
13 Апрель, 2019

Кем был Абдуллах ибн Саба? Ислам в вопросах
13 Апрель, 2019
Трамп хотел назначить свою дочь главой ВБ
13 Апрель, 2019
В России ликвидированы сторонники ИГ, готовившие теракты
12 Апрель, 2019
В Индонезии произошло сильное землетрясение
12 Апрель, 2019

Урок мудрости от Руми
12 Апрель, 2019
Военные отказались выдавать международному суду экс-президента Судана
12 Апрель, 2019

Cовет улемов Таджикистана: "Уклонение от службы в армии - тяжкий грех"
12 Апрель, 2019
Далай-ламе приказали перерождаться по китайским законам
12 Апрель, 2019
Армия Хафтара ударила по военной базе в Триполи
12 Апрель, 2019

Как поступить, если при рытье могилы обнаружится человеческая кость? Ислам в вопросах
12 Апрель, 2019

В Пакистане произошел взрыв, 16 человек погибли
12 Апрель, 2019

Окончательный результат: Нетаньяху получает 36 мест в парламенте
11 Апрель, 2019
Египет отказался от участия в «арабском НАТО»
11 Апрель, 2019

Более 230 детей погибли в сирийском лагере беженцев
11 Апрель, 2019

Лукашенко: В России обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки
11 Апрель, 2019
Джулиан Ассанж арестован в центре Лондона
© 2019 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com