Зеленский обвинил Порошенко в превращении в шоумена

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к своему оппоненту Петру Порошенко, в котором намекнул, что действующий президент превратился в шоумена вместо того, чтобы решать государственные вопросы. Видео опубликовано на личной странице Зеленского в Facebook.





Лидер президентской гонки отметил, что перед вторым туром выборов Порошенко запомнился двумя процедурами сдачи анализов на нарко- и алкозависимость и прошедшим 14 апреля агитационным митингом на стадионе «Олимпийский», который был анонсирован как дебаты.

Вместо этого Зеленский призывает Порошенко заняться поиском убийц украинской чиновницы Катерины Гандзюк, арестом участников коррупционного скандала в «Укроборонпроме» и освобождением украинских моряков, задержанных ФСБ России за незаконное пересечение границы. «Пожалуйста, сделайте это, это ваши дела. Ведь шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, — это печально. Дебаты 19-го [апреля], дела — каждый день», — сказал Зеленский.

14 апреля действующий президент провел на «Олимпийском» агитационное мероприятие. Порошенко ожидал, что в этот день состоятся его дебаты с Зеленским, и осудил его за отсутствие, хотя шоумен изначально заявил, что приедет дебатировать на стадион только 19 апреля.