Ученые впервые в мире напечатали живое сердце на 3D-принтере

Исследователи из Тель-Авивского университета впервые в мире напечатали в формате 3D живое сердце из человеческой ткани, сообщает Islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"В понедельник профессор Тал Двир, руководитель лаборатории в Тель-Авивском университете, представил процесс использования 3D-принтера вместе с тканями человека, взятыми у пациента, чтобы напечатать живое пульсирующее сердце, совершив тем самым глобальный прорыв в медицине", - говорится в сообщении университета.

В рамках эксперимента были "распечатаны" несколько десятков сердец, которые будут пересажены животным, чтобы проверить функциональность органа. Размер сердца составляет около двух с половиной сантиметров - примерно как сердце кролика. Принтер печатал одно сердце около трех с половиной часов.