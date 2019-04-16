Пожар в соборе Парижской Богоматери (Видео)

В соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери возникло примерно в 18:50 в понедельник. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, к пожару, по всей видимости, привели проводившиеся на верхних уровнях собора ремонтные работы.

"Пожар потушен, мы продолжим следить за остаточными возгораниями и охлаждать горячие части [здания], включая каркас, и одновременно удостоверимся, что пожар не возобновится", - указано в сообщении пожарных, которое приводит издание.

В то же время газета Le Parisien также со ссылкой на пожарных информирует, что пожар лишь "частично ликвидирован".