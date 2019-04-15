Читатель спрашивает: Запрещено ли принимать пищу в состоянии джанабат?

Человеку запрещены некоторые деяния в состоянии джанабат. Например, прикасаться к именам Аллаха, пророков и имамов, текста Корана, входить в мечеть и находиться там и т.д. А некоторые деяния нежелательны в таком состоянии. Если человек совершит их, Аллах не покарает его, однако нравственному состоянию человека будет нанесен урон. Одним из подобных деяний является прием пищи без совершения большого омовения в состоянии джанабат. Человеку лучше воздержаться от приема пищи в состоянии джанабат. А чтобы устранить нежелательность этого деяния достаточно совершить малое омовение. То есть, если нет возможности совершить большое омовение в состоянии джанабат, можно совершить малое омовение, а затем принять пищу.