В Баку ограбили ахунда

В рабочем кабинете ахунда в мечети, расположенной в поселке Баладжары в Бинагадинском районе Баку, произошла кража.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

Пострадавший обратился в шестое отделение полиции районного управления полиции и сообщил, что неизвестный выломал дверь в комнату и вынес оттуда полторы тысячи манатов, а также 500 долларов. Момент кражи был снят на камеру наблюдения.

В результат оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в ограблении был задержан житель города Гянджа, ранее судимый Анар Мирзоев. Задержанный признался в содеянном.

В ходе расследования выяснилось, что вор в сентябре прошлого года также похитил деньги из ящика для пожертвований в одной из мечетей, расположенных в Ясамальском районе столицы, за что он был арестован на три месяца.

По факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.