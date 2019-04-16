Нынешней ночью отмечается мовлуд Его Светлости Али Акбара (а)

11 шабана 33 года хиджры в Медине родился старший сын имама Хусейна (а), Его светлость Али ибн Хусейн.

Он очень был похож на своего прадеда, Eго светлость Мухаммада (с). Он многому научился у своего деда его светлости Али (а) и своего отца имама Хусейна (а) и постепенно обрел возвышенные нравственные добродетели и исламские познания.

Его светлость Али ибн Хусейн стал известным как Али Акбар, что означает "старший Али" ввиду того, что младшего брата также звали Али. Али Акбар сыграл важную роль в восстании против деспотии и гнёта Омеядов. Продолжая это восстание в одном ряду с Имамом Хусейном (а) и его соратниками в Кербеле, 10 мухаррама 61 года лунной хиджры он сразился с войсками Йазида ибн Муавия и пал мученической смертью .

В этот знаменательный день коллектив islam.az поздравляет всех мусульман мира!