ПКК атаковала позиции турецких военных в Сирии

Боевики террористической организации YPG/PKK подвергли ракетному обстрелу позиции вооруженных сил Турции в сирийском Африне, сообщает Anadolu.





Согласно информации, обстрел велся с территории района Бсейлийех, расположенного в Телль-Рифате.

ВС Турции ответили на вылазку террористов артиллерийским огнем. Потерь среди турецких военнослужащих нет. По словам местных источников, ликвидировано множество боевиков.

Подразделения ВС Турции и отряды Сирийской свободной армии (ССА) освободили Африн от боевиков YPG/PKK в 2018 году. Однако боевики продолжают атаковать регион с территории Телль-Рифата, который находится под контролем YPG/PKK в течение более трех лет.