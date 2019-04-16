В Пакистане проведен флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира"

В Пакистане верующие провели флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, распространенный в соцсетях флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира" привлек большое внимание. По информации, во флешмобе приняли участие тысячи человек.

Участники флешмоба синхронно выстроились, сложив изображение мечети и лозунг "Ислам – религия мира", они почтили память жертв теракта в Новой Зеландии и призвали всех к миру.