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Новости » Новости по миру

В Пакистане проведен флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира"

В Пакистане верующие провели флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира".

Как сообщает İslam.az со ссылкой на SalamNews, распространенный в соцсетях флешмоб под лозунгом "Ислам – религия мира" привлек большое внимание. По информации, во флешмобе приняли участие тысячи человек.

Участники флешмоба синхронно выстроились, сложив изображение мечети и лозунг "Ислам – религия мира", они почтили память жертв теракта в Новой Зеландии и призвали всех к миру.


Опубликовано:16 Апрель, 2019  15:33, ]]>Печать]]>
 
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