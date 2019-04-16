Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на пожар в соборе Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo поместил на обложку нового номера карикатуру на пожар в соборе Парижской Богоматери.

Как передает İslam.az со ссылкой на RT, на обложке написано «реформы» и изображён президент Франции Эммануэль Макрон, у которого на голове горит собор.

«Я начну с несущих конструкций», — говорит он.

Ранее сообщалось, что огонь в Нотр-Даме удалось полностью потушить.

Крупный пожар в соборе Нотр-Дам начался вечером 15 апреля. Обрушился шпиль, пламенем была объята несущая конструкция.