Бунт в колонии в Таджикистане: 29 погибших

В колонии строгого режима на западе Таджикистана вспыхнул бунт, в результате которого погибли 29 заключенных.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции республики.

Около 30 осужденных, которые отбывают наказание за членство в ИГИЛ, взяли в заложники трех тюремных надзирателей, после чего убили их.

Заключенные были вооружены ножами и требовали освободить их. Позже между преступниками произошла перепалка. Администрация колонии приняла крайние меры и открыла стрельбу, пишет агентство.

В настоящее время ситуация в колонии взята под контроль, следственные органы выясняют все обстоятельства происшествия.